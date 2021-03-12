"Ви знаєте, що це за гравець, чого він досяг і як сильно ми його любимо. Тут Роналду написав історію, він чудовий. Зараз він гравець Ювентуса і я нічого не можу сказати вам про це. Він у Ювентусі і я повинен з повагою ставитися до таких речей", – цитує Зідана AS.

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Нагадаємо, Кріштіану нібито розглядає можливість повернення в розташування "галактікос", адже незадоволений станом справ у Юве. Його агент Жорже Мендеш нібито обговорював із Королівським клубом потенційний трансфер.

До слова, з 2018-го року у футболці "Старої синьйори" португалець провів 121 матч у всіх турнірах, в яких відзначився 92 м'ячами та 22 асистами. З Ювентусом Кріштіану по два рази вигравав Серію А і Суперкубок Італії.

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