Зідан прокоментував своє рішення залишити Бейла поза заявкою на матч Реала вдруге поспіль

Наставник Реала Зінедін Зідан вдруге поспіль не включив Гарета Бейла на поєдинок "вершкових".

"Не знаю, подивимося, чи зіграє Бейл у наступному турі. Він в хорошому фізичному стані. Який посил прихований в його непотраплянні до складу? Все, що я зробив, досить зрозуміло.

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Подивимося, як я вчиню в наступному турі і що буде в наступному сезоні. Ось і все", – прокоментував своє рішення Зідан у комментарі для Marca.

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Нагадаємо, Гарет Бейл не потрапив у заявку Реала у двох матчах поспіль – проти Вільяреалу та Реал Сосьєдаду.