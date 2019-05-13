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Зідан прокоментував своє рішення залишити Бейла поза заявкою на матч Реала вдруге поспіль

13 травня 06:00 2474 Читать на русском
Зідан прокоментував своє рішення залишити Бейла поза заявкою на матч Реала вдруге поспіль
Гарет Бейл / Фото Sky Sports

Наставник Реала Зінедін Зідан вдруге поспіль не включив Гарета Бейла на поєдинок "вершкових".

26’ Мікель Меріно
57’ Хосеба Сальдуа
67’ Андер Мугуруса
 
Браїм Діас 6’
Хесус Вальєхо 39’
6’ Браїм Діас
26’ Мікель Меріно
39’ Хесус Вальєхо
57’ Хосеба Сальдуа
67’ Андер Мугуруса

"Не знаю, подивимося, чи зіграє Бейл у наступному турі. Він в хорошому фізичному стані. Який посил прихований в його непотраплянні до складу? Все, що я зробив, досить зрозуміло.

Відсутність Бейла у заявці Реала – це ганьба, – агент футболіста

Подивимося, як я вчиню в наступному турі і що буде в наступному сезоні. Ось і все", – прокоментував своє рішення Зідан у комментарі для Marca.

Бейл відмовився їхати з командою на автобусі після матчу проти Райо Вальєкано

Нагадаємо, Гарет Бейл не потрапив у заявку Реала у двох матчах поспіль – проти Вільяреалу та Реал Сосьєдаду.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Гарет Бейл Гарет Бейл Зінедін Зідан Зінедін Зідан Реал Сосьєдад - Реал Мадрид
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