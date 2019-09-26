Зідан прокоментував феєричний дебют Родріго

Головний тренер мадридського Реал Зінедін Зідан підвів підсумки матчу шостого туру чемпіонату Іспанії проти Осасуни (2:0), в якому голом через хвилину після своєї появи на полі відзначився 18-річний нападник Родріго Сілва де Гоїс.

"З кожним днем ​​ми виглядаємо все краще. Намагаємось грати компактно і агресивно. Ми знаємо, яким класом володіємо, коли ми з м'ячем. Так, ми лідери, але це нічого не означає, потрібно продовжувати в тому ж дусі і вірити в те, що ми робимо. Дуже довіряю своїй команді, у нас 25 дуже хороших гравців, і вони показали це сьогодні.

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Я дуже радий за Родріго – він прекрасний хлопець. Його вміння контролювати м'яч визначає його як гравця. Родріго провів на полі всього дві хвилини, а потім так вміло прийняв м'яч і здорово пробив", – наводить слова Зідана El Chiringuito TV.

Нагадаємо, Родріго був придбаний у Сантоса за 45 млн євро.