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Зідан прокоментував феєричний дебют Родріго

12:22 549 Читать на русском
Зідан прокоментував феєричний дебют Родріго
Родріго Сілва де Гоїс / ФК Реал Мадрид

Головний тренер мадридського Реал Зінедін Зідан підвів підсумки матчу шостого туру чемпіонату Іспанії проти Осасуни (2:0), в якому голом через хвилину після своєї появи на полі відзначився 18-річний нападник Родріго Сілва де Гоїс.

36’ Жуніор Вінісіус
72’ Родріго Сілва де Гоїс
 
36’ Жуніор Вінісіус
72’ Родріго Сілва де Гоїс

"З кожним днем ​​ми виглядаємо все краще. Намагаємось грати компактно і агресивно. Ми знаємо, яким класом володіємо, коли ми з м'ячем. Так, ми лідери, але це нічого не означає, потрібно продовжувати в тому ж дусі і вірити в те, що ми робимо. Дуже довіряю своїй команді, у нас 25 дуже хороших гравців, і вони показали це сьогодні.

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Я дуже радий за Родріго – він прекрасний хлопець. Його вміння контролювати м'яч визначає його як гравця. Родріго провів на полі всього дві хвилини, а потім так вміло прийняв м'яч і здорово пробив", – наводить слова Зідана El Chiringuito TV.

Нагадаємо, Родріго був придбаний у Сантоса за 45 млн євро.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Відеоновини Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Родріго Сілва де Гоїс Родріго Сілва де Гоїс Реал Мадрид - Осасуна Реал Мадрид Реал Мадрид
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