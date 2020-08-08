Зідан прокоментував фатальні помилки Варана, які коштували Реалу місця в Лізі чемпіонів

"Ми заслуговуємо на високу оцінку за цей сезон. Варана нема за що картати. Ми просто підемо далі з піднятими головами, до нових цілей. Ми так і сказали нашим хлопцям. Немає потреби шукати виправдання цьому матчу. Ми віддали все, але іноді цього мало.

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Ми не можемо радіти сьогодні, але це футбол. Ми повинні прийняти цю поразку. У нас були моменти, ми просто не змогли їх реалізувати. Все інше в цьому сезоні нам на 95% вдалося. Коли команда програє, всі шукають причини.

Коли програєш, треба визнавати, що чогось не вистачило. Ключовим у цьому протистоянні став програний нами перший матч. У нас була можливість змінити долю протистояння, особливо в другому таймі, за рахунку 1:1. Я вважаю, що ми могли забити ще. Але ми не шукаємо виправдання. Я вітаю суперника з перемогою і дякую своїм хлопцям за виконану роботу.

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Я хочу концентруватися тільки на позитивних моментах. Добре, це не найкращий спосіб закінчувати сезон, але ми повинні прийняти поразку. Ми програли і вдома, і в гостях. Тому потрібно просто привітати Сіті і рухатися далі. Ми намагалися змінити хід протистояння, але нам це не вдалося", – цитує Зідана офіційний сайт УЄФА.