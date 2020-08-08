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Зідан прокоментував фатальні помилки Варана, які коштували Реалу місця в Лізі чемпіонів

08:51 - Читать на русском
Зідан прокоментував фатальні помилки Варана, які коштували Реалу місця в Лізі чемпіонів
Зінедін Зідан / Getty images

Головний тренер Реала Зінедін Зідан після вильоту з Ліги чемпіонів підтримав захисника Рафаеля Варана, дві помилки якого призвели до поразки мадридської команди від Манчестер Сіті (1:2).

9’ Рахім Стерлінг
68’ Габріел Жезус
 
Карім Бензема 28’
9’ Рахім Стерлінг
28’ Карім Бензема
68’ Габріел Жезус

"Ми заслуговуємо на високу оцінку за цей сезон. Варана нема за що картати. Ми просто підемо далі з піднятими головами, до нових цілей. Ми так і сказали нашим хлопцям. Немає потреби шукати виправдання цьому матчу. Ми віддали все, але іноді цього мало.

Жахливі фейли Варана у відеоогляді матчу – Манчестер Сіті – Реал – 2:1

Ми не можемо радіти сьогодні, але це футбол. Ми повинні прийняти цю поразку. У нас були моменти, ми просто не змогли їх реалізувати. Все інше в цьому сезоні нам на 95% вдалося. Коли команда програє, всі шукають причини.

Коли програєш, треба визнавати, що чогось не вистачило. Ключовим у цьому протистоянні став програний нами перший матч. У нас була можливість змінити долю протистояння, особливо в другому таймі, за рахунку 1:1. Я вважаю, що ми могли забити ще. Але ми не шукаємо виправдання. Я вітаю суперника з перемогою і дякую своїм хлопцям за виконану роботу.

Ман Сіті – Реал: Зінченку вказують на двері в мить історичного фіаско Зідана – сенсаційні герої, близькість півфіналу ЛЧ

Я хочу концентруватися тільки на позитивних моментах. Добре, це не найкращий спосіб закінчувати сезон, але ми повинні прийняти поразку. Ми програли і вдома, і в гостях. Тому потрібно просто привітати Сіті і рухатися далі. Ми намагалися змінити хід протистояння, але нам це не вдалося", – цитує Зідана офіційний сайт УЄФА.

blog_ava
Ман Сіті – Реал: Зінченку вказують на двері в мить історичного фіаско Зідана – сенсаційні герої, близькість півфіналу ЛЧ
03:10
13276
Теги
Зінедін Зінедін Зідан Манчестер Сіті - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Ліга чемпіонів Рафаель Рафаель Варан
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