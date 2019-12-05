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Зідан проігнорував Луніна у голосуванні "Kopa Trophy-2019"

16:34 192 Читать на русском
Зідан проігнорував Луніна у голосуванні "Kopa Trophy-2019"
Лунін в Реалі / Getty Images

Головний тренер Реала Зінедін Зідан дещо здивував своїм вибором у голосуванні за найкращого молодого гравця року.

Підсумковий володар нагороди Маттейс Де Лігт навіть не потрапив до трійки найкращих за версією француза, інформує Republic.

Лунін посів п'яте місце у боротьбі за "Kopa Trophy-2019"

Голкіпер Андрій Лунін, який належить мадридському Реалу, також не був серед фаворитів тренера "вершкових". На думку Зідана, троє найкращих гравців віком до 21 року це – Джейдон Санчо (Борусія Д), Вінісіус Жуніор (Реал) і Жоау Феліш (Атлетіко).

Нагадаємо, сезон 2019/20 Лунін проводить у оренді за Вальядолід, однак справи українця йдуть не надто добре – жодної зіграної хвилини у складі "пусели".

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