Зідан пригадав, як запалював проти Динамо та інших клубів у Лізі чемпіонів – відео геніальних дій француза
06:00 - Читать на русском
Легендарний Зінедін Зідан має достатньо вільного часу, щоб піддатися ностальгії.
Француз вже другий рік перебуває у статусі безробітного. Зізу не спокусився пропозицією очолити ПСЖ та досі чекає, поки Дідьє Дешам звільнить для нього місце у збірній Франції.
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А поки Зідан пригадує моменти зі своєї ігрової кар'єри. Зокрема, опублікував у своєму Instagram хайлайти своїх найяскравіших дій у Лізі чемпіонів. Вже на початку відео – геніальний асист проти київського Динамо.
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