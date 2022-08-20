Француз вже другий рік перебуває у статусі безробітного. Зізу не спокусився пропозицією очолити ПСЖ та досі чекає, поки Дідьє Дешам звільнить для нього місце у збірній Франції.

"Я ненавиджу несправедливість і насильство". Правила життя Зінедіна Зідана

А поки Зідан пригадує моменти зі своєї ігрової кар'єри. Зокрема, опублікував у своєму Instagram хайлайти своїх найяскравіших дій у Лізі чемпіонів. Вже на початку відео – геніальний асист проти київського Динамо.