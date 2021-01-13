Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас не помітив своєї провини у втраті очок Реала за мотивами матчу з Осасуною (0:0).

"Мене засмутила версія Мадрида. У четвер ввечері я розмовляв більше 14 разів з їхнім генеральним директором (Хосе Анхель Санчес - прим.ред). Я сказав: якщо він бачить, що хлопці схвильовані, найкраще рішення - повернутись на базу і летіти наступного дня. Він відмовився.

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Я не знаю, якою інформацією володів Зінедін Зідан перед вильотом. Я бачив стільки виправдань наставників після невдалих матчів, що для мене це – всього лише ще одна відмазка. Якби аеропорт не дав згоди, Мадрид не вилетів би. Це було їхнє рішення. Я дуже незадоволений цією історією і обов'язково зателефоную Пересу", – цитує Тебаса Marca.

Нагадаємо, через несприятливі погодні умови делегація Реала на кілька годин довше добиралась на виїзний матч проти Осасуни. Після гри наставник "вершкових" Зінедін Зідан заявив, що керівництво Ла Ліги повинно було скасувати гру.

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