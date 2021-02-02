Зідан повернувся в Реал після боротьби з COVID-19
2 лютого 20:41 - Читать на русском
Футболісти Реала отримали додаткову порцію мотивації на сьогоднішньому тренуванні.
Наставник Реала Зінедін Зідан вилікувався від коронавірусу та був присутнім на тренуванні "вершкових", повідомляє офіційний сайт клубу.
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Французький фахівець перебував на самоізоляції близько 10-ти днів. Мадридці активно готуються до двобою 22-го туру Прімери проти Уески, який запланований на 6 лютого.
Наразі Реал розташувався на третій сходинці турнірної таблиці Ла Ліги з 40-ка очками. Також мадридці продовжують боротись у ЛЧ, де них в 1/8 фіналу очікує Аталанта.
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