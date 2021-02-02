Наставник Реала Зінедін Зідан вилікувався від коронавірусу та був присутнім на тренуванні "вершкових", повідомляє офіційний сайт клубу.

Азар пропустив тренування Реала

Французький фахівець перебував на самоізоляції близько 10-ти днів. Мадридці активно готуються до двобою 22-го туру Прімери проти Уески, який запланований на 6 лютого.

Наразі Реал розташувався на третій сходинці турнірної таблиці Ла Ліги з 40-ка очками. Також мадридці продовжують боротись у ЛЧ, де них в 1/8 фіналу очікує Аталанта.

Кошмар. Іспанські ЗМІ оцінили дебютний матч Луніна за Реал – що сказав українцеві Каземіро