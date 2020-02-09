Зідан потрапив у ДТП по дорозі на тренування

З наставником "галактікос" стався неприємний інцидент на трасі.

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан у суботу, 8 лютого, став жертвою дорожньо-транспортної пригоди, повідомляє видання AS.

Зідан спростував конфлікт із Бейлом

Під’їжджаючи до тренувальної бази своєї команди французький фахівець на своїй "Ауді" не вписався у поворот і зіткнувся з позашляховиком. Удар був не сильним і обидва водії не постраждали. Однак Зідану довелось затриматись, аби оформити всі необхідні папери для страхової компанії.

Нагадаємо, сьогодні, 9 лютого, Реал на виїзді зустрінеться з Осасуною. Початок матчу о 17:00.

"Вершкові" після 22-х турів очолюють турнірну таблицю Прімери і на три очки випереджають каталонську Барселону.

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