Реал точно не стане наступним пунктом призначення для 50-річного француза, стверджує Marca.

Ювентус розглядає варіанти на заміну Аллегрі – туринці можуть поцупити тренера Маліновського

Серія слабких результатів кілька місяців тому запустила чутки про можливе звільнення Карло Анчелотті. Втім, італієць виправив ситуацію, зберігає чудові стосунки з Флорентіно Пересом і вже будує плани на наступний сезон. Зідан мріяв про збірну Франції, але й там позиції Дідьє Дешама міцні після другого поспіль фіналу чемпіонату світу.

Зізу доводиться шукати варіанти серед клубів. Marca називає Ювентус, ПСЖ і Марсель. Перші двоє не надто задоволені своїми керманичами – Аллегрі і Гальтьє. Прихід у ПСЖ може спричинити вибух гніву фанатів, адже Зідан – уродженець Марселя. Натомість робота в рідному клубі з Русланом Маліновським гарантувала б виключну любов і повагу. У будь-якому разі Зізу налаштований повертатися на тренерський місток після 2-річної паузи.

Реал переміг Альмерію – третій хет-трик за місяць дозволив Бензема стати четвертим бомбардиром в історії Ла Ліги