Статус зустрічі: На нас чекає складний і відповідальний матч, але ми готові. У нас був час для відновлення. Чи зробить перемога когось фаворитом чемпіонських перегонів? Атлетіко має перевагу, зараз він йде першим. Нам всім доведеться завершити чемпіонат. Це дуже конкурентоспроможна ліга, і кожен є претендентом. Зрештою, це лише три очки. Ми знаємо роль цих матчів, але це всього три очки, не більше. Чи покладе поразка хрест на наших чемпіонських амбіціях? Ні, але я не думаю про це. Подивимося, що станеться в кінці. Ми впевнені.

Реал – Барселона: прогноз на Ель Класіко

Майбутнє Рамоса: Сподіваюсь, що він ще не зіграв своє останнє Класіко за нас. Він не буде грати завтра, але я сподіваюся, що він залишиться у клубі.

Чутки про бажання Мбаппе перейти в Реал: Я знаю його, але він не мій гравець. Я можу розповісти вам лише про своїх гравців і завтрашній матч.

Загроза Мессі: Добре, якщо він залишиться в Барселоні. Для іспанської ліги це також плюс. Ми знаємо його рівень і те, що він не збирається змінюватися. Ми будемо грати проти Барси, не проти Мессі. Вони всі дуже сильні, і ми постараємося знайти протидію, – цитує Зідана Fichajes.

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