Зідан попросив керівництво Реала перехопити де Лігта у Барселони

Мадридський Реал спробує переконати захисника Аякса Маттейса де Лігта перебратися на Сантьяго Бернабеу.

Головний тренер Реала Зінедін Зідан зацікавлений в підписанні захисника Аякса Маттейса де Лігта, повідомляє Corriere dello Sport.

Барселона – фаворит у боротьбі за Де Лігта

За інформацією видання, наставник "вершкових" вже попросив керівництво свого клубу підписати 19-річного капітана лідерів чемпіонату Нідерландів. Також французький фахівець наполягає на тому, щоб Реал діяв більш активно, щоб випередити в боротьбі за гравця Барселону, і зробив пропозицію агенту футболіста Міно Райолі, яка б того зацікавила.

У нинішньому сезоні на клубному рівні де Лігт взяв участь в 48 матчах, відзначився 5 результативними ударами і 3 гольовими передачами.

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