Французький фахівець збирається покинути Сантьяго Бернабеу до кінця поточного сезону, стверджує Diario Gol.

"Я ніколи не буду мадридським Фергюсоном": Зідан скромно прокоментував вихід у плей-офф Ліги чемпіонів з першого місця

Розбіжності між Зіданом і Флорентіно Пересом загострились ще влітку, коли президент Реала не зміг підписати жодну з бажаних цілей (Погба, Камавінга, Мане). Початок сезону також видався напруженим, і Зізу щонайменше двічі був на межі відставки – перед Класіко у чемпіонаті, і вирішальним матчем з Борусією М у Лізі чемпіонів. Обидва поєдинки Реал виграв, проте це глобально не змінило ситуацію. Зідан покине мадридців у кінці сезону 2020/21 або навіть раніше, якщо з'явиться новий серйозний привід.

Перес вже підготував кілька варіантів заміни. Якщо доведеться призначати тренера по ходу сезону, то головними кандидатами стануть Почеттіно і Рауль. Якщо ж Зідан протримається до завершення кампанії, то влітку обиратимуть серед більш зіркових претендентів. Зізу також не слід хвилюватися через своє майбутнє – його готові запросити ПСЖ, Ювентус і навіть збірна Франції у разі провалу Дешама на Євро-2020.

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