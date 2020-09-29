Майбутнє Луки Йовіча в Реалі може вирішитись вже зовсім скоро.

Лука Йовіч скоріш за все покине Реал на правах оренди, повідомляє AS. Таке рішення одобрив головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан.

Зідан не впевнений у майбутньому Йовіча у Реалі

Наразі серба готові підписати Інтер, Мілан та Рома. Але саме команда Фонсеки є фаворитом у боротьбі за форварда, адже в Римі Йовічу обіцяють стабільну ігрову практику.

Варто відзначити, що Лука не виправдав очікувань у своєму дебютному сезоні за Реал – він провів лише 17 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

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