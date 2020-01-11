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ТРАНСФЕРИ БАРСЕЛОНА - АТЛЕТІКО ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Зідан поділився думками щодо проблем Вальверде у Барселоні – тренер Реала чекав на каталонців у фіналі Суперкубка

13:50 145 Читать на русском
Зідан поділився думками щодо проблем Вальверде у Барселоні – тренер Реала чекав на каталонців у фіналі Суперкубка
Зінедін Зідан / AFP

Головний тренер Реала Зінедін Зідан розповів про підготовку своєї команди до фіналу Суперкубка Іспанії проти Атлетіко, який раніше вибив Барселону.

 

"Нічого не змінилось, я щасливий зіграти ще в одному фіналі. Реал Мадрид живе такими матчами, і от ми тут. Я не скажу вам, як ми будемо грати. Важлива не лише схема, а й те, що ми робимо, коли м'яч у нас. У нас є хороші виконавці в команді, і це важливо.

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Ми прийняли зміни у форматі турніру, і нам пощастило, що ми змогли зіграти тут. Це ще один титул, і ми хочемо виграти його. Я приймаю чужі думки і бажання, але я задоволений тим, що я роблю у цій команді.

Те, що переживає Вальверде, відбувається з усіма тренерами. Це не зміниться. Я думав, що Барселона готова перемогти в іншому півфіналі, але Атлетіко нав'язав хорошу боротьбу. Все може трапитися навіть у останні хвилини", – цитує Зідана Marca.

Нагадаємо, битва за Суперкубок Іспанії між Атлетіко та Реалом відбудеться 12 січня, початок о 20:00 за київським часом.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Зінедін Зідан Зінедін Зідан Суперкубок Іспанії Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Реал Мадрид - Атлетіко
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