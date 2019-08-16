Зідан підтвердив, що розраховує на Хамеса у новому сезоні

Головний тренер Реала Зінедін Зідан заявив, що півзахисник Хамес Родрігес входить в його плани на новий сезон.

Протягом цього літа неодноразово повідомлялося, що 28-річний гравець може покинути Мадрид, але в кінці липня з'явилася інформація, що клуб передумав продавати футболіста.

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"Він у формі, і я радий, що він в команді. Я задоволений своїми гравцями і, як і вони, зосереджений на першій грі. У моєму розпорядженні вже є найкращі гравці, я в цьому не сумніваюся", – цитує Зідана Marca.

Нагадаємо, Хамес перейшов в Реал з Монако в 2014 році за 75 мільйонів євро. Останні два сезони колумбієць провів в оренді в мюнхенській Баварії.

До слова, перший матч нового сезону Ла Ліги Реал проведе у суботу, 17 серпня, проти Сельти.

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