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Зідан піднявся у топ-3 тренерів за кількістю матчів на чолі Реала

22:10 305 Читать на русском
Зідан піднявся у топ-3 тренерів за кількістю матчів на чолі Реала
Зінедін Зідан / ФК Реал Мадрид

Поєдинок 28-го туру іспанської Ла Ліги проти Ейбара став особливим для головного тренера мадридського Реала Зінедіна Зідана.

4’ Тоні Кроос
30’ Серхіо Рамос
37’ Марсело
 
Педро Бігас 60’
4’ Тоні Кроос
30’ Серхіо Рамос
37’ Марсело
60’ Педро Бігас

Матч проти "зброярів" став для французького фахівця 200-м на чолі мадридців, повідомляє Opta Sports.

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Це дозволило Зідану ввійти до трійки тренерів із найбільшою кількістю поєдинків на чолі Реала за всю клубну історію. Попереду 47-річного француза лише двоє старших колег: Вісенте дель Боске (246 матчів) і Мігель Муньйос (605). Зідан працював із "вершковими" в 2016-2018 рр., а в березні 2019-го повернувся до Мадрида.

До слова, французький тренер в роки ігрової кар'єри провів 225 матчів (49 голів) за Реал. Зокрема, Зідан грав і під керівництвом дель Боске.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Реал Мадрид - Ейбар
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