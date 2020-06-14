Зідан піднявся у топ-3 тренерів за кількістю матчів на чолі Реала

Поєдинок 28-го туру іспанської Ла Ліги проти Ейбара став особливим для головного тренера мадридського Реала Зінедіна Зідана.

Матч проти "зброярів" став для французького фахівця 200-м на чолі мадридців, повідомляє Opta Sports.

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Це дозволило Зідану ввійти до трійки тренерів із найбільшою кількістю поєдинків на чолі Реала за всю клубну історію. Попереду 47-річного француза лише двоє старших колег: Вісенте дель Боске (246 матчів) і Мігель Муньйос (605). Зідан працював із "вершковими" в 2016-2018 рр., а в березні 2019-го повернувся до Мадрида.

До слова, французький тренер в роки ігрової кар'єри провів 225 матчів (49 голів) за Реал. Зокрема, Зідан грав і під керівництвом дель Боске.

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