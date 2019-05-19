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Зідан підсумував провальний сезон Реала

19 травня 20:05 751 Читать на русском
Зідан підсумував провальний сезон Реала
Зінедін Зідан /Reuters

Головний тренер Реала Зінедін Зідан вважає, що після поганого сезону приходить хороший.

 
Лорен Морон 61’
Хесе Родрігес 75’
61’ Лорен Морон
75’ Хесе Родрігес

"Фізично ми добре працюємо протягом тижня, але під час гри нам психологічно складно. Перед матчем у нас є план, але ми не можемо його втілити в життя.

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Найкраще, що могло трапитися з нами, це те, що цей сезон закінчений, і ми повинні думати про наступний рік. Це не перший поганий сезон в історії клубу, але після невдалого приходить хороший.

У нас немає виправдань. Ми повинні дивитися вперед і змінити деякі речі, повернувшись з більшим бажанням. Є гравці, які не змогли добре відпочити минулого літа. Тепер ми збираємося провести справжню підготовку, як два роки тому", – цитує Зідана офіційний сайт Реала.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Зінедін Зідан Зінедін Зідан Реал Мадрид - Бетіс
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