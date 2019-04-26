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Зідан переконав Реал не підписувати Рабйо після інциденту в нічному клубі

10:20 746 Читать на русском
Зідан переконав Реал не підписувати Рабйо після інциденту в нічному клубі
Адріен Рабйо / Фото Football365

Півзахисник ПСЖ Адріен Рабйо втратив можливість підписати контракт з Реалом.

Реал відмовився від ідеї підсилення Адріеном Рабйо, повідомляє parisunited.fr.

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Наставник "вершкових" Зінедін Зідан запевнив керівництво клубу, що у Реалі немає місця для гравця, який не дотримується дисципліни. Французький фахівець наголосив на відвідинах Рабйо нічного клубу після поразки ПСЖ від Манчестер Юнайтед у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, контракт 24-річного хавбека завершується влітку 2019-го.

В поточному сезоні Ліги 1 Рабйо провів 14 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

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