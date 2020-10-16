"Працюючи в Реалі, я викладаюся на всі 100%. Я знаю цю роботу, цей клуб. Я був тут протягом майже 19 років. Бути тренером мадридської команди – це щось особливе. Перебувати у Реалі – найкраще, що зі мною траплялося. Я прекрасно знаю, що мене будуть судити після кожного матчу. Але я відчуваю, що мене цінують.

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Я виконую важливий обов'язок, і не зможу робити це вічно. У всьому, що я роблю, я викладаюся на всі сто. Мені подобається працювати з футболістами кожен день. Мені пощастило бути з ними кожен день і насолоджуватися улюбленою справою – футболом. Поки я тут, я зроблю все для успіху команди", – цитує Зідана офіційний сайт Реала.

Нагадаємо, вже завтра, 17 жовтня, Реал зустрінеться із Кадісом у рамках 6-го туру Ла Ліги, а наш Андрій Лунін має непогані шанси дебютувати за мадридський клуб у цьому матчі.

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