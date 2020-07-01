Зідан оцінив шанси Реала на чемпіонство після чергового фіаско Барселони

Головний тренер Реала Зінедін Зідан закликав вболівальників не поспішати з висновками щодо тріумфатора Ла Ліги.

"Ми ще нічого не виграли. Залишилося 6 матчів, це 18 очок максимум. Ми будемо продовжувати битися до тих пір, поки не станемо чемпіонами. І конкуренти теж не збираються здаватися. Я був в такій ситуації як гравець. І знаю, що ще нічого не завершено.

Зідан не збирається присвячувати всю свою кар'єру Реалу

Ми виграли 5 матчів з 5 після відновлення сезону, я гордий нашими футболістами. До кінця залишилося шість "фіналів". Один з них – завтра. Ми добре граємо, але це нічого не означає поки", – цитує Зідана Marca.

Нагадаємо, після 33-х турів Реал випереджає Барсу на одне очко, але у мадридців ще є гра у запасі.

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