Зідан оцінив перспективи Реала у 2020 році – відсутність трофеїв не стане провалом для француза

Головний тренер Реала Зінедін Зідан підсумував виступ команди у 2019 році і поділився думками щодо її найближчих перспектив.

"Чи буде 2020 рік без трофеїв провалом? Провал – це навіть не намагатися, не віддавати всі сили заради мети. Ось це провал. Важливо віддавати на полі всі сили, а потім ми подивимося. Хтось виграє чемпіонат, хтось Лігу чемпіонів. А решта команд – невдахи? Я так не думаю.

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У кінці 2019 року ми втрачали очки, це реальність. Однак у нас є суперники, які також грають добре. Найважливіше – віддавати все, що можеш. Ситуація може складатися більш-менш сприятливо, але в цілому ми можемо бути задоволені, хоч ми все ще хочемо прогресувати.

Я хочу, щоб у 2020 році команда продовжувала прогресувати кожен день, тому що нам це потрібно в майбутньому. Я сподіваюся, що все просто продовжиться так, як і тепер. Ми провели хороший 2019 рік, адже його кінець став справді успішним для нас", – цитує Зідана AS.

Нагадаємо, вже завтра (4 січня) Реал проведе свій перший матч після двотижневої перерви – в рамках 19 туру Прімери "вершкові" поїдуть в гості до Хетафе.

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