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Зідан оцінив гру Реала після напруженої перемоги над Леванте

09:26 138 Читать на русском
Зідан оцінив гру Реала після напруженої перемоги над Леванте
Зінедін Зідан / Сайт Реала

Головний тренер мадридців підсумував виступ своїх підопічних у матчі 4 туру чемпіонату Іспанії.

25’ Карім Бензема
32’ Карім Бензема
40’ Каземіро
 
Борха Майораль 49’
Гонсало Мелеро 75’
25’ Карім Бензема
32’ Карім Бензема
40’ Каземіро
49’ Борха Майораль
75’ Гонсало Мелеро

"У другому таймі нам було важче, особливо відразу після перерви. Однак враження хороші, в першому таймі команда грала чудово.

Шалена перестрілка у відеоогляді матчу Реал – Леванте – 3:2

Необхідно більше працювати, щоб в майбутньому демонструвати такий рівень гри впродовж всього матчу. Бензема повинен продовжувати у тому ж дусі. Азар? Він ще мало тренувався. У загальній групі він провів всього чотири тренування", – цитує Зідана Marca.

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Нагадаємо, після чотирьох турів Прімери в активі Реала вісім очок і друга позиція, щоправда, "вершкових" ще може випередити Севілья.

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Теги
Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Реал Мадрид - Леванте Реал Мадрид Реал Мадрид
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