Зідан оцінив гру Реала після напруженої перемоги над Леванте

Головний тренер мадридців підсумував виступ своїх підопічних у матчі 4 туру чемпіонату Іспанії.

"У другому таймі нам було важче, особливо відразу після перерви. Однак враження хороші, в першому таймі команда грала чудово.

Шалена перестрілка у відеоогляді матчу Реал – Леванте – 3:2

Необхідно більше працювати, щоб в майбутньому демонструвати такий рівень гри впродовж всього матчу. Бензема повинен продовжувати у тому ж дусі. Азар? Він ще мало тренувався. У загальній групі він провів всього чотири тренування", – цитує Зідана Marca.

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Нагадаємо, після чотирьох турів Прімери в активі Реала вісім очок і друга позиція, щоправда, "вершкових" ще може випередити Севілья.