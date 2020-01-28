Зідан оцінив готовність Азара знову зіграти за Реал після тривалого відновлення

Головний тренер Реала Зінедін Зідан розповів про стан здоров'я хавбека команди Едена Азара.

"Азар все ще не може грати. Він повернувся до тренувань на газоні, але ще не працює в загальній групі. На цьому тижні ми подивимося, як він буде відновлюватися.

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Але перш ніж грати в атаці, ми повинні оборонятися і діяти інтенсивно. Ми справляємося досить добре, але завжди потрібно це доводити", – цитує Зідана Marca.

Нагадаємо, бельгієць не виходив на поле з листопада, коли зазнав травми у матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Попри повернення до тренувань Азар не потрапив до заявки мадридців на матч Кубка Іспанії проти Сарагоси.

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