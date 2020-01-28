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Зідан оцінив готовність Азара знову зіграти за Реал після тривалого відновлення

28 січня 23:10 86 Читать на русском
Зідан оцінив готовність Азара знову зіграти за Реал після тривалого відновлення
Еден Азар / фото: Реал

Головний тренер Реала Зінедін Зідан розповів про стан здоров'я хавбека команди Едена Азара.

 

"Азар все ще не може грати. Він повернувся до тренувань на газоні, але ще не працює в загальній групі. На цьому тижні ми подивимося, як він буде відновлюватися.

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Але перш ніж грати в атаці, ми повинні оборонятися і діяти інтенсивно. Ми справляємося досить добре, але завжди потрібно це доводити", – цитує Зідана Marca.

Нагадаємо, бельгієць не виходив на поле з листопада, коли зазнав травми у матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Попри повернення до тренувань Азар не потрапив до заявки мадридців на матч Кубка Іспанії проти Сарагоси.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Сарагоса - Реал Мадрид Еден Азар Еден Азар
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