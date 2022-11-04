Дідьє Дешам, який очолює Францію вже 10 років і привів команду до перемоги на Мундіалі-2018, покине свою посаду незалежно від виступів збірної на чемпіонаті світу в Катарі. Його контракт розрахований до кінця 2022 року і продовжений не буде, повідомляє Libertad Digital.

Зідан анонсував повернення до тренерської роботи

Джерело стверджує, що новим тренером "Ле Бльо" стане Зінедін Зідан. 50-річний фахівець вже погодив з федерацією своє призначення. Чемпіон світу-1998 здійснить свою мрію, заради якої відмовляв усім клубам, які були зацікавлені у співпраці з ним. Зокрема, конкретний інтерес був від ПСЖ та Манчестер Юнайтед, але Зізу вирішив дочекатися запрошення від національної команди і, схоже, не прогадав.

Раніше Зідан працював головним тренером лише в мадридському Реалі, з яким виграв три ЛЧ та двічі – чемпіонат Іспанії. Більше року француз перебуває без роботи після відходу з мадридського клубу.

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