Зідан обурений трансферною кампанією Реала і може піти у відставку, – журналіст

Журналіст іспанського видання El Pais Дієго Торрес поділився інформацією про можливий відхід Зінедіна Зідана з посади головного тренера мадридського Реала.

"Не здійснений трансфер Погба максимально наблизив Зідана до відставки. Він особисто пообіцяв Полю перехід в Реал, однак перехід зірвався. Ця ситуація тільки збільшила недовіру між Зіданом і Пересом.

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Для Зінедіна його проект і Погба – практично синоніми. По суті, нічого з того, що йому обіцяли, не збулося. Зідан повернувся в Реал як щит для Флорентіно, але вже виконав свою політичну і соціальну місію сповна", – цитує Торреса The Independent.

Нагадаємо, Зідан очолював Реал з 2016 по 2018 рік і за цей час завоював з командою три кубка Ліги чемпіонів поспіль, після чого пішов у відставку. У березні цього року французький фахівець повернувся.

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