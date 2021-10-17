Французький фахівець Зінедін Зідан вважає найкращим гравцем за підсумками року свого екс-підопічного.

"Бензема заслужив "Золотий м'яч" цього року. Це неймовірний гравець, тренувати його було величезною честю. Він вміє робити на полі все.

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Карім вище за інших, і я сподіваюся, що його нагородять "Золотим м'ячем". Зараз він вище неба. Я б віддав "Золотий м'яч" йому", – цитує Зідана Foot Mercato.

Нагадаємо, Зізу тренував Каріма у Реалі. У 2021-му французький форвард здобував лише трофей Ліги націй зі збірною. У нинішньому сезоні Ла Ліги Бензема провів 8 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та 7-ма асистами.

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