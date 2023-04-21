Після відходу з Реала у травні 2021 року Зідан так ніде і не працевлаштувався. За чутками, пріоритетом легенди була збірна Франції, але Дідьє Дешам залишився на своїй посаді, підписавши новий контракт.

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Тепер 50-річний француз готовий до нового виклику. Зідан прагне взятися за перспективний довгостроковий проект. При цьому участь у Лізі чемпіонів не є обов'язковою – Зінедін готовий почекати сезон-два заради подальшого прогресу.

Пріоритетом для триразового переможця ЛЧ став туринський Ювентус. "Стара синьйора" поки що повернула собі 15 позбавлених очок і піднялася на 3 місце Серії А. Але для Зідана цей фактор не відіграє великого значення. Француз, який свого часу виступав за Юве, готовий стати головним тренером туринської команди, повідомляє RMC Sport.

Варіанту з поверненням у Реал Зізу не розглядає, хоча з великою повагою ставиться до мадридського клубу. А от із Ювентусом є одна проблема – угода Массіміліано Аллегрі чинна до літа 2025 року. Якщо "б'янконері" вирішать звільнити тренера, то повинні заплатити йому більше 20 мільйонів євро компенсації. Це є вагомою перешкодою у потенційному призначенні Зідана, але не неможливою.