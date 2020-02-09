Зідан обійшов Моурінью за кількістю перемог в Реалі

Зінедін Зідан продовжує підтверджувати свій статус одного з найуспішніших тренерів у історії Реала.

Перемога над Осасуною (4:1) стала для француза 88-ю на чолі "вершкових", інформує твіттер Ла Ліги.

Осасуна – Реал – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Таким чином, Зідан обійшов Жозе Моурінью, який за час роботи на Сантьяго Бернабеу святкував 87 звитяг. Нагадаємо, португалець працював у Мадриді з 2010 по 2013 роки, а для Зізу це вже друга каденція. Спочатку був тріумфальний період з 2016 по 2018-ий, а потім повернення у березні минулого року.

Нагадаємо, саме Реал наразі очолює турнірну таблицю Прімери з перевагою у шість очок над Барселоною (каталонці мають одну гру в запасі).

Реал на класі розгромив Осасуну та закріпив лідерство в Ла Лізі