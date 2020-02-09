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Зідан обійшов Моурінью за кількістю перемог в Реалі

22:01 277 Читать на русском
Зідан обійшов Моурінью за кількістю перемог в Реалі
Зінедін Зідан / Reuters

Зінедін Зідан продовжує підтверджувати свій статус одного з найуспішніших тренерів у історії Реала.

14’ Унаї Гарсія
 
Іско 34’
Серхіо Рамос 38’
Лукас Васкес 85’
Лука Йовіч 90+2’
14’ Унаї Гарсія
34’ Іско
38’ Серхіо Рамос
85’ Лукас Васкес
90+2’ Лука Йовіч

Перемога над Осасуною (4:1) стала для француза 88-ю на чолі "вершкових", інформує твіттер Ла Ліги.

Осасуна – Реал – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Таким чином, Зідан обійшов Жозе Моурінью, який за час роботи на Сантьяго Бернабеу святкував 87 звитяг. Нагадаємо, португалець працював у Мадриді з 2010 по 2013 роки, а для Зізу це вже друга каденція. Спочатку був тріумфальний період з 2016 по 2018-ий, а потім повернення у березні минулого року.

Нагадаємо, саме Реал наразі очолює турнірну таблицю Прімери з перевагою у шість очок над Барселоною (каталонці мають одну гру в запасі).

Реал на класі розгромив Осасуну та закріпив лідерство в Ла Лізі

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Зінедін Зідан Зінедін Зідан Осасуна - Реал Мадрид
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