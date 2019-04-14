Зідан: Ніхто не зможе повноцінно замінити Роналду

Головний тренер Реала Зінедін Зідан прокоментував ігрові якості форварда команди Каріма Бензема, а також вважає, що Кріштіану Роналду ніхто не зможе на 100% замінити у Мадриді.

"Бензема класний форвард, адже Карім може взаємодіяти з будь-ким. Він об'єднує хороших гравців воєдино.

Бензема не типовий голеадор, він інший. Раніше він грав ближче до півзахисту або з флангу. Карім знає, що вміє на полі все – може сам забити, а може поєднувати різні фази гри.

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Роналду? Його неможливо замінити. Він пішов. Ми можемо, звичайно, купити на його місце інших, але ніхто не зможе повністю замінити його і робити те, що робив Роналду. Це життя", – передає слова Зідана Marca.

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