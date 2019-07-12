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Зідан несподівано покинув Реал на зборах в Канаді

17:32 1735 Читать на русском
Зідан несподівано покинув Реал на зборах в Канаді
Зідан покинув Реал... наразі тимчасово

Головний тренер Реала Зінедін Зідан вимушено перервав свою роботу з мадридським грандом під час північноамериканського турне.

Французький фахівець покинув розташування Реала у канадському Монреалі сьогодні вранці, коли команда вирушала з готелю на тренування, інформує офіційний сайт мадридського клубу.

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Зідан терміново повернувся в Іспанію разом зі своєю дружиною через невідомі "особисті причини". За його відсутності тренувальним процесом керуватимуть перші помічники головного тренера – Давід Беттоні та Хаміду Мсайде.

Джерела, близькі до клубу, повідомили, що команда перебувала у легкому шоці, дізнавшись про екстренний від'їзд наставника, який у розмові з керівництвом не вказав конкретної дати свого повернення.

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Головне Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Зінедін Зідан Зінедін Зідан
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