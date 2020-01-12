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Зідан непереможний в фіналах – вражаюча серія француза

12 січня 23:33 352 Читать на русском
Зідан непереможний в фіналах – вражаюча серія француза
Зінедін Зідан / Mundo Deportivo

Перемога Реала в Суперкубку Іспанії над Атлетіко продовжила серію тріумфів Зінедіна Зідана у фіналах турнірів.

116’ Федеріко Вальверде
 
116’ Федеріко Вальверде

Зінедін Зідан здобув уже 9-у перемогу у фіналах на чолі Реала, інформує Squawka.

Вальверде зганьбився у фіналі Суперкубка Іспанії – хавбек Реала не зміг вразити ворота з двох метрів

Цікаво, що француз жодного разу не поступався з мадридцями у фіналах. На рахунку фахівця 3 Кубка Ліги чемпіонів, 2 Суперкубка УЄФА, 2 клубних чемпіонати світу та 2 Суперкубка Іспанії.

Нагадаємо, Реал в серії пенальті переграв Атлетіко (4:1, 0:0 в основний час), ставши володарем Суперкубка Іспанії-2019.

Реал Мадрид став володарем Суперкубка Іспанії, перегравши Атлетіко у серії пенальті

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Суперкубок Іспанії Реал Мадрид - Атлетіко Суперкубок Іспанії Зінедін Зідан Зінедін Зідан
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