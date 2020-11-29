"У мене немає пояснень. Ми чергуємо хороші моменти з поганими. Коли вони забили гол на третій хвилині, то все стало дуже складно. Кілька днів тому в Мілані ми виступили добре, а зараз... Це наша реальність сьогодні. Нам потрібно продовжувати працювати, відновлювати гравців і змінювати динаміку. У нас немає регулярності.

Реал – Алавес – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Так починати... Це найгірший старт сезону. Ми не могли змінити динаміку гри, і це мене дуже турбує. Я повинен знайти рішення разом з гравцями. Я не збираюся говорити про це тут. Нам не потрібно зосереджуватися на негативі. Ми також повинні бачити, що зробили добре і намагатися бути більш стабільними", – цитує Зідана Marca.

Додамо, що Реал залишився на 4 сходинці Прімери, проте Севілья може потіснити мадридців вже у цьому турі.

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