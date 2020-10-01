"Матч проти Вальядоліда (1:0) залишив приємні враження, хоча це була непроста ніч. Найголовніше – додати, адже ми збираємося вдосконалюватися. У першому таймі ми виглядали не надто добре.

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Йовіч? Я не можу нічого підтвердити до 5 жовтня. Наразі він наш гравець. Я вирішую, але не буду говорити нічого про те, що станеться. Усе може статися. Він тут і грав проти Вальядоліда", – цитує Зідана Marca.

Додамо, що минулого літа Реал заплатив Айнтрахту за Йовіча 60 млн євро, але перший сезон серба у Прімері склався провально – два голи та один асист у 17 матчах.

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