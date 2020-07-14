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Зідан не стримав емоцій після перемоги над Гранадою – тренер Реала рідко дозволяє собі подібне

14:02 - Читать на русском
Зідан не стримав емоцій після перемоги над Гранадою – тренер Реала рідко дозволяє собі подібне
Зінедін Зідан / Фото AS

Головний тренер Реала Зінедін Зідан розповів про враження від поєдинку 36-го туру Ла Ліги проти Гранади (2:1).

50’ Дарвін Мачіс
 
Ферлан Менді 10’
Карім Бензема 16’
10’ Ферлан Менді
16’ Карім Бензема
50’ Дарвін Мачіс

"Ми провели дуже хороший перший тайм і вразили володінням м'ячем. Другий тайм був гіршим, але потрібно віддати належне супернику. Щоб грати в цій лізі, інколи треба терпіти.

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Емоції після перемоги? Я крикнув, тому що був дуже радий, тому що нам довелося терпіти. Це нормально, тому що на кону були три важливі очки. Я крикнув, щоб сказати гравцям, що вони провели чудовий матч. Я радий за них.

Залишилося два матчі, і ми поки що не перемогли. Така ситуація. Ми дуже раді, але до чемпіонства не вистачає шести очок", – цитує Зідана Marca.

Нагадаємо, за два тури до завершення сезону Прімери Реал лідирує, випереджаючи Барселону на 4 очки.

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Іспанія Зінедін Зінедін Зідан Гранада - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид
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