Зідан не робить трагедії з чергової втрати очок Реала – француз сподівається на "допомогу" Барселони й Атлетіко
Наставник мадридського клубу Зінедін Зідан зберігає спокій після нічиєї з Бетісом (0:0) у 32-му турі іспанської першості.
"У плані фізики в поєдинку проблем не було. Ми провели кінцівку краще, ніж у попередніх матчах.
Історична осічка Реала у відеоогляді матчу проти Бетіса
Не думаю, що конкуренти візьмуть максимум очок в іграх, що залишилися. Якщо візьмуть, то ми не виграємо Ла Лігу (усміхається – прим.)", – цитує Зідана Get Spanish Football News.
До слова, в останніх трьох матчах проти Хетафе, Кадіса та Бетіса Реал лише раз переміг, зробивши "подарунки" Барселоні та Атлетіко, які теж борються за чемпіонство. Наразі у "вершкових" 71 очко та друга сходинка.
Реал розписав нічию з Бетісом, втративши шанс повернутись на вершину Ла Ліги