Наставник мадридського клубу Зінедін Зідан зберігає спокій після нічиєї з Бетісом (0:0) у 32-му турі іспанської першості.

"У плані фізики в поєдинку проблем не було. Ми провели кінцівку краще, ніж у попередніх матчах.

Історична осічка Реала у відеоогляді матчу проти Бетіса

Не думаю, що конкуренти візьмуть максимум очок в іграх, що залишилися. Якщо візьмуть, то ми не виграємо Ла Лігу (усміхається – прим.)", – цитує Зідана Get Spanish Football News.

До слова, в останніх трьох матчах проти Хетафе, Кадіса та Бетіса Реал лише раз переміг, зробивши "подарунки" Барселоні та Атлетіко, які теж борються за чемпіонство. Наразі у "вершкових" 71 очко та друга сходинка.

Реал розписав нічию з Бетісом, втративши шанс повернутись на вершину Ла Ліги