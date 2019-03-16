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Зідан: Не планую говорити про те, як Бейл проводить цей сезон

00:22 25 Читать на русском
Зідан: Не планую говорити про те, як Бейл проводить цей сезон
Зінедін Зідан та Гарет Бейл / соцмережі

Головний тренер Реала Зінедін Зідан заявив, що розраховує на форварда "вершкових" Гарета Бейла.

"Ми всі знаємо, яким гравцем є Бейл. Ми готові до роботи, він готовий до роботи. Не планую говорити про те, як проводить цей сезон Бейл. Буду говорити лише про 11 матчів, які на нас чекають попереду. Я розраховую на нього, як і на будь-якого іншого гравця нашої команди.

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Нам потрібно добре закінчити сезон. Не варто зараз думати, хто залишиться в команді, а хто її покине. Зараз все так, ніби знову настав перший день роботи.

Нехай тепер тут для мене все нове, але зовсім необов'язково потрібно, щоб ситуація була такою ж, як раніше. Настає нова пригода", – цитує Зідана BBC.

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Теги
Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан
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