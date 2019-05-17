Зідан не планує робити свого сина другим голкіпером Реала, Лунін буде альтернативою Куртуа, – MD

Головний тренер Реала Зінедін Зідан віддає перевагу Андрію Луніну на місце другого голкіпера команди.

Інформація про те, що Зінедін Зідан конфліктує з керівництвом Реала через воротарську позицію є неправдивою. Другим голкіпером "вершкових" наступного сезону буде Андрій Лунін, повідомляє Mundo Deportivo.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що французький наставник Реала наполягає на тому, аби його син став другим голкіпером у команді, натомість керівництво "вершкових" віддає перевагу Луніну.

До слова, у поточному сезоні український воротар зіграв 6 матчів за Леганес, у яких пропустив 5 голів та тричі залишив свої ворота у недоторканності.

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