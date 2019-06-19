"Зідан не писав", – Лунін розповів про майбутнє в Реалі

Воротар молодіжної збірної України та мадридського Реала Андрій Лунін прокоментував підготовку до наступного сезону.

"Було багато привітань з перемогою на чемпіонаті світу. Окрім Куртуа, привітали директор Реала Калафат, тренери воротарів Реала та Леганеса. А от Зідан особисто не вітав", – відзначив Лунін в коментарі FootballHub.

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"Яку мету ставлю після перемоги на молодіжному чемпіонаті світу? Новою метою стане перемога в Лізі чемпіонів.

Поки невідомо, у якому клубі розпочну новий сезон. Думаю, визначеність настане до передсезонної підготовки, яка в іспанських клубів стартує в перших числах липня. Хотілося б розпочати сезон у Реалі, адже оренда в Леганесі добігла кінця", – розповів Лунін в коментарі Спорт-Експрес.

Нагадаємо, український голкіпер належить Реалу, але останній сезон провів у Леганесі на правах оренди, за який провів лише 5 матчів.

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