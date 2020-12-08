"Так, це важлива гра, але ми це усвідомлюємо. Ми знаємо, чого хочемо, набрати три очки і фінішувати першими в групі. Усі ігри важливі. Ми говорили про це минулого тижня, це чудова можливість показати, які ми є як команда.

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Чи звільнять мене, якщо Реал програє? Клуб буде робити те, що повинен. Я думаю лише про гру. І тоді клуб буде робити як завжди. Я насправді не думаю про це.

Я не розглядаю варіант із Лігою Європи, я думаю про вихід до раунду плей-офф Ліги чемпіонів. І це все. Гравці мислять так само, як я. Ви можете робити і думати, що хочете, це ваша робота. Ми лише думаємо зіграти чудову гру", – наводить слова Зідана AS.

Нагадаємо, Реал в рамках 6-го туру Ліги чемпіонів зустрінеться з Борусією М. Цікаво, що мадридці можуть завершити груповий етап як на першому місці, так і залишитись без єврокубкової весни.

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