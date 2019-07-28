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"Зідан не любить Бейла", – агент валлійця продовжує ховати шанси вінгера залишитись в Реалі

28 липня 23:20 444 Читать на русском
"Зідан не любить Бейла", – агент валлійця продовжує ховати шанси вінгера залишитись в Реалі
Гарет Бейл та Зінедін Зідан / Фото Sky Sports

Джонатан Барнет, який представляє інтереси вінгера мадридського Реала Гарета Бейла, продовжує ділитись інсайдами з табору мадридців.

"Все дуже просто: Зідан не любить Гарета. Між ними немає ніяких відносин і ніколи не було", – цитує Барнета Mundo deportivo.

Бейл відмовився від переїзду в Китай через протест сім'ї, – Marca

Напередодні французький наставник Реала завив про відхід 30-річного валлійця з табору мадридців, що не сподобалось самому Бейлу і його агенту.

Пізніше з'явилась інформація, що вінгер близький до переходу в китайський Цзянсу Сунін, але в останній момент трансфер зірвався.

В минулому сезоні Ла Ліги Бейл провів 29 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та трьома асистами.

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