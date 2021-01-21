"Правда полягає в тому, що ми намагалися. У нас були можливості, щоб забити другий гол. Це важкий момент, ми вилетіли, ми повинні були зробити щось ще, але ми цього не зробили. Гадаю, це моя відповідальність як тренера. Це футбол, ви повинні використовувати шанси. М'яч не хотів летіти у ворота. Що ж, ми вибули.

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Так, ми повинні перемагати команду Сегунди Б, але це не ганьба. Такі речі трапляються, і ми повинні брати на себе відповідальність. Ми повинні продовжувати працювати. Це ще один день. Звичайно, болісно, тому що ми не любимо програвати, але ми не втратимо глузд. Ми робили хороші речі в цьому сезоні, але не в останні тижні. Вам слід запитати гравців, чи розуміють вони мої вказівки.

Після поразок завжди виникає питання про мою відставку. Я беру на себе повну відповідальність. Я спокійний – коли ми на полі, хлопці хочуть виграти. Подивимося, як все триватиме надалі", – цитує Зідана Marca.

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