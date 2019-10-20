Зідан назвав причини сенсаційної поразки Реала в матчі з Мальоркою

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан закликав своїх підопічних діяти з більшою самовіддачею, ніж у матчі 9-го туру Ла Ліги проти Мальорки (0:1).

"Коли ви починаєте матч таким чином, все ускладнюється. Ми грали не так, як хотіли. Не повинен ставати сюрпризом виступ команди, яка грає на своєму полі перед своїми фанатами. Але чомусь перші 8 хвилин стали для нас сюрпризом. Вони забили і сіли в оборону, а ми не змогли знайти рішення цієї проблеми.

Травми – частина футболу. Замість травмованих вийшли інші гравці, і вони повинні були зіграти краще, ніж зіграли. Тут не може бути ніякого виправдання. Кожен повинен доводити, що він досить сильний, щоб грати за Реал.

Барселона – Реал: Зідан відмовився коментувати зміну дати проведення Ель Класіко

Рішення щодо складу приймаю я, хоча у кожного може бути своя думка про це. Потрібно все добре проаналізувати і не робити поспішних висновків. Я незадоволений матчем, але потрібно розібратися в тому, що сталося.

Проблема в тому, що кожні три дні нам потрібно підтверджувати клас. У нас виникають з цим проблеми, ми нестабільні. Не скажу, що я сильно стурбований, але нам потрібно виступати більш стабільно. Якщо ми хочемо чогось досягти в цьому році, нам слід грати з більшою самовіддачею", – цитує Зідана AS.

Нагадаємо, поразка Реала дозволила Барселоні одноосібно очолити турнірну таблицю Ла Ліги.

Ослаблений Реал сенсаційно поступився Мальорці, залишивши Барселону на вершині Прімери