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Зідан назвав причини сенсаційної поразки Реала в матчі з Мальоркою

08:55 143 Читать на русском
Зідан назвав причини сенсаційної поразки Реала в матчі з Мальоркою
Зінедін Зідан / The Sun

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан закликав своїх підопічних діяти з більшою самовіддачею, ніж у матчі 9-го туру Ла Ліги проти Мальорки (0:1).

7’ Лаго Джуніор
 
Альваро Одріосола 75’
7’ Лаго Джуніор
75’ Альваро Одріосола

"Коли ви починаєте матч таким чином, все ускладнюється. Ми грали не так, як хотіли. Не повинен ставати сюрпризом виступ команди, яка грає на своєму полі перед своїми фанатами. Але чомусь перші 8 хвилин стали для нас сюрпризом. Вони забили і сіли в оборону, а ми не змогли знайти рішення цієї проблеми.

Травми – частина футболу. Замість травмованих вийшли інші гравці, і вони повинні були зіграти краще, ніж зіграли. Тут не може бути ніякого виправдання. Кожен повинен доводити, що він досить сильний, щоб грати за Реал.

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Рішення щодо складу приймаю я, хоча у кожного може бути своя думка про це. Потрібно все добре проаналізувати і не робити поспішних висновків. Я незадоволений матчем, але потрібно розібратися в тому, що сталося.

Проблема в тому, що кожні три дні нам потрібно підтверджувати клас. У нас виникають з цим проблеми, ми нестабільні. Не скажу, що я сильно стурбований, але нам потрібно виступати більш стабільно. Якщо ми хочемо чогось досягти в цьому році, нам слід грати з більшою самовіддачею", – цитує Зідана AS.

Нагадаємо, поразка Реала дозволила Барселоні одноосібно очолити турнірну таблицю Ла Ліги.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Мальорка - Реал Мадрид
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