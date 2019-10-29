Зідан назвав майбутнього тренера Реала

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан тепло відгукнувся про Рауля і висловив упевненість, що той колись обов’язково очолить "вершкових".

"Минуло 25 років з того часу, як Рауль уперше зіграв за Реал. Це означає, що всі ми трохи старіємо. Я грав разом з ним. Він був важливим гравцем цього чудового клубу. Упевнений, одного разу Рауль очолить Реал", – наводить слова Зідана іспанське видання AS.

Гравці Реала посилено працюють, щоб уникнути повернення Моурінью

42-річний Рауль є вихованцем мадридської команди. Він дотепер залишається рекордсменом клубу за кількістю проведених матчів, а також посідає друге місце серед найкращих бомбардирів "галактікос". Наразі Рауль працює у структурі королівського клубу – у минулому сезоні він тренував молодіжний склад клубу U-15, а тепер очолює другу команду Реала – Кастілью.

"Він заслужив на "Золотий м'яч" більше, ніж Роналдо": найкращі цитати великих тренерів про Рауля Гонсалеса