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Зідан назвав майбутнього тренера Реала

20:25 553 Читать на русском
Зідан назвав майбутнього тренера Реала
Зінедін Зідан і Рауль / Фото з відкритих джерел

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан тепло відгукнувся про Рауля і висловив упевненість, що той колись обов’язково очолить "вершкових".

"Минуло 25 років з того часу, як Рауль уперше зіграв за Реал. Це означає, що всі ми трохи старіємо. Я грав разом з ним. Він був важливим гравцем цього чудового клубу. Упевнений, одного разу Рауль очолить Реал", – наводить слова Зідана іспанське видання AS.

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42-річний Рауль є вихованцем мадридської команди. Він дотепер залишається рекордсменом клубу за кількістю проведених матчів, а також посідає друге місце серед найкращих бомбардирів "галактікос". Наразі Рауль працює у структурі королівського клубу – у минулому сезоні він тренував молодіжний склад клубу U-15, а тепер очолює другу команду Реала – Кастілью.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Рауль Рауль
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