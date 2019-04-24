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Зідан назвав головну ціль Реала на наступний сезон

16:29 994 Читать на русском
Зідан назвав головну ціль Реала на наступний сезон
Зінедін Зідан / фото: ФК Реал Мадрид

Головний тренер Реала Зінедін Зідан вважає головною метою королівського клубу перемогу в чемпіонаті Іспанії.

"Чемпіонство в Іспанії має стати для нас головною метою в новому сезоні. Важливо буде добре почати новий чемпіонат і йти до титулу.

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Барселону ж зараз я можу тільки привітати. Але у Реала 33 чемпіонські титули Ла Ліги в історії, а у них скільки? Так, в останні два роки вони виступають краще, але якщо говорити в цілому про титули, то у нас їх більше.

Ми повинні визнавати успіхи конкурента, але будемо прикладати сили для зміни цієї динаміки", – передає слова Зінедіна Зідана Marca.

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Теги
Іспанія Головне Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Зінедін Зідан Зінедін Зідан
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