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Зідан назвав фундамент перемоги над Севільєю

09:51 398 Читать на русском
Зідан назвав фундамент перемоги над Севільєю
Бензема та Зідан / EFE

Керманич мадридського Реала Зінедін Зідан поділився емоціями після перемоги над Севільєю (1:0) у 5-му турі іспанської Ла Ліги.

 
Карім Бензема 64’
64’ Карім Бензема

"Передусім я щасливий. Так, саме цим матчем я найбільше задоволений після свого повернення. До нашої гри було багато запитань, та ми зуміли провести 90 хвилин на високому рівні.

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Маю привітати всіх гравців команди, оскільки це наша спільна перемога. Бензема знову приніс нам перемогу, але це заслуга всіх футболістів. Ми відмінно оборонялися і, з тактичної точки зору, провели якісну гру. Оборонна робота кожного стала фундаментом для перемоги, ключовим моментом, що дозволив перемогти. Сьогодні ми продемонстрували характер. На полі гравці билися одне за одного й віддали всі сили", – цитує Зідана Marca.

Нагадаємо, що напередодні "вершкові" здолали Севілью на виїзді. Єдиний м'яч у зустрічі провів Карім Бензема. Перемога дозволила мадридцям піднятися на 2-ге місце в Прімері.

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Іспанія Севілья - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Зінедін Зідан Зінедін Зідан
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