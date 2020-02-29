toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ СК ДНІПРО-1 - ДИНАМО РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА

Зідан назвав фактори, що допоможуть Реалу у матчі проти Барселони

16:37 126 Читать на русском
Зідан назвав фактори, що допоможуть Реалу у матчі проти Барселони
Кіке Сетьєн та Зінедін Зідан / Фото EP

Головний тренер Реала Зінедін Зідан поділився думками щодо майбутнього Ель Класіко.

 

"Щоб перемогти в такому матчі, потрібно грати серцем і головою. Також важливі командна єдність, командний дух. Я спілкуюся з футболістами і намагаюся робити так, щоб вони належним чином реагували на непередбачені ситуації на полі.

Реал – Барселона: каталонці оголосили заявку на Ель Класіко – є несподіванки

Я розумію, що наші фанати можуть бути розчаровані підсумком матчу з Барселоною, але ми викладемося на всі 100%. Коли команда втрачає очки, вболівальники засмучуються. Але ми все ще хочемо змінити ситуацію.

Барселона і Реал посідають перше і друге місце в турнірній таблиці Прімери. Ніхто з нас не є аутсайдером. Зустріч з каталонцями чудова можливість дати команді новий імпульс", – цитує Зідана Goal.

Нагадаємо, вже 1 березня Барселона та Реал зустрінуться в рамках 26-го туру Ла Ліги. Початок о 22:00. До матчу каталонці підходять лідером турніру, випереджаючи мадридців на 2 очки.

Українське дербі на фоні коронавірусу, матч сезону для Роналду і перші оглядини суперника Шахтаря – вершки вікенду

blog_ava
"СК – шматок лайна": ультрас Динамо співали образливі пісні та палили шарфи із символікою СК Дніпро-1
07:30
4325
Теги
Іспанія Реал Мадрид - Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн Зінедін Зідан Зінедін Зідан
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
6
хв
ПСЖ
18:30
Діжон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук