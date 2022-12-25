Збірна Португалії має ще двох зіркових кандидатів на посаду наставника після відставки Фернанду Сантуша.

На посаду наставника збірної Португалії претендує Жозе Моурінью, але "Особливий" має намір зосередитись на роботі в Ромі, яку очолює зараз, повідомляє RomaPress.

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Втім, "селесао" має ще дві зіркові кандидатури – Зінедін Зідан та Луїс Енріке. Обидва наразі є безробітними, зокрема Енріке був звільнений з посади керманича збірної Іспанії після сенсаційного вильоту з ЧС-2022 від Марокко на стадії 1/8 фіналу.

Зауважимо, що Португалія вилетіла з ЧС-2022 на стадії 1/4 фіналу теж від Марокко, через що Фернанду Сантуша відправили у відставку

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