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Зідан: Ми зіграли добре, хоч і програли

13 травня 09:51 625 Читать на русском
Зідан: Ми зіграли добре, хоч і програли
Зінедін Зідан / Reuters

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан вирішив не критикувати гравців до кінця поточного сезону.

26’ Мікель Меріно
57’ Хосеба Сальдуа
67’ Андер Мугуруса
 
Браїм Діас 6’
Хесус Вальєхо 39’
6’ Браїм Діас
26’ Мікель Меріно
39’ Хесус Вальєхо
57’ Хосеба Сальдуа
67’ Андер Мугуруса

Наставник "вершкових" прокоментував поразку своєї команди від Реал Сосьєдада.

Реал в меншості без шансів поступився Реал Сосьєдаду

"Шкода, що поступилися, хоча ми грали добре. Ми створювали моменти навіть у меншості. Добре, що цей матч вже позаду.

Зідан прокоментував своє рішення залишити Бейла поза заявкою на матч Реала вдруге поспіль

Майбутнє Марсело? Він важливий для нас гравець. Хочу, щоб ми знову побачили кращу версію Марсело. Поступово він знайде себе.", – запевнив француз у коментарі AS.

Нагадаємо, Реал не здобув жодного титулу у поточному сезоні.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Реал Сосьєдад - Реал Мадрид
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