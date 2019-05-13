Зідан: Ми зіграли добре, хоч і програли

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан вирішив не критикувати гравців до кінця поточного сезону.

Наставник "вершкових" прокоментував поразку своєї команди від Реал Сосьєдада.

Реал в меншості без шансів поступився Реал Сосьєдаду

"Шкода, що поступилися, хоча ми грали добре. Ми створювали моменти навіть у меншості. Добре, що цей матч вже позаду.

Зідан прокоментував своє рішення залишити Бейла поза заявкою на матч Реала вдруге поспіль

Майбутнє Марсело? Він важливий для нас гравець. Хочу, щоб ми знову побачили кращу версію Марсело. Поступово він знайде себе.", – запевнив француз у коментарі AS.

Нагадаємо, Реал не здобув жодного титулу у поточному сезоні.