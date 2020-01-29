Зідан: Мені важливо знати і бачити, що Лунін отримує достатньо практики в своєму клубі

Головний тренер Реала Зінедін Зідан не втрачає із поля зору гравців, які тимчасово покинули мадридський клуб.

"Звичайно, я стежу за всіма футболістами, яких ми віддали в оренду. Мені важливо знати і бачити, що Лунін, Вальєхо, Себальйос або Едегор грають і отримують достатньо практики в своїх клубах. Бажаю їм всього найкращого", – цитує Зідана Marca.

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Нагадаємо, що голкіпер збірної України Андрій Лунін належить Реалу, але вже другий сезон поспіль проводить в оренді. У минулому він виступав у Леганесі. Першу частину сезону-2019/2020 Андрій провів у Вальядоліді, а тепер грає за Ов'єдо.

Відзначимо, що Лунін перебрався у клуб Сегунди лише в середині січня, але вже провів на полі більше час, ніж за півсезону в попередній команді, – 270 хвилин проти 210.

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